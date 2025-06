Nowa część legendy RPG zupełnie za darmo na Steam. W to trzeba zagrać

Persona powraca i to w darmowej odsłonie! Persona 5: The Phantom X właśnie wylądowała na Steam i każdy może wskoczyć do tego kultowego świata bez wydawania ani złotówki. Nowa gra przenosi graczy znów do współczesnego Tokio, gdzie na nowo rozkwita przygoda pełna emocji, stylu i… kradzieży serc.

jRPG z sercem i Personą jako gra za darmo

Wcielamy się tu w licealistę, który po lekcjach zmienia się w członka legendarnej grupy Phantom Thieves. Ich misja? Przenikać do pałaców (metaforycznych lochów ludzkich dusz) i oczyszczać wypaczone serca, zanim zapanuje całkowita ruina. Gra łączy turową walkę z eksploracją i rozwojem postaci, a wszystko to okraszone jest kultowym stylem, który fani serii pokochali już dawno.

The Phantom X to pełnoprawna gra z uniwersum Persony, w której budujemy relacje z nowymi bohaterami, szkolimy swoje moce i wciągamy się w klasyczne, ale dynamiczne walki. Nowe Persony, charakterystyczna oprawa audiowizualna, mocno stylizowane animacje. Wszystko tu aż krzyczy „Persona”, a przy tym dostępne jest kompletnie za darmo. Tytuł wspiera zarówno PC, jak i urządzenia mobilne, więc można zagrać praktycznie wszędzie.

Do tego dochodzi tryb życia szkolnego. Po lekcjach rozwijamy nasze relacje, pracujemy dorywczo, zapisujemy się do klubów i decydujemy, jak chcemy spędzić popołudnia. Każdy wybór ma znaczenie, a nasze decyzje wpływają na rozwój fabuły i relacji z innymi postaciami. Dla fanów jRPG-ów i serii Persona to pozycja obowiązkowa. Ale jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji sięgnąć po ten świat, jest to idealna chwila, by dać mu szansę. Bo trudno o lepszą cenę niż zero złotych.

Źródło: Steam