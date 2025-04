Tego się nie spodziewaliście – kultowa produkcja do sprawdzenia za darmo na PC, Xbox i PlayStation

Persona 3 Reload to najnowsza gra, którą możecie sprawdzić za darmo. Nie wiem, czemu dopiero teraz, ale Atlus wypuścił wersję demo!

​Atlus zaskoczył fanów serii Persona, udostępniając demo Persona 3 Reload na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One oraz PC poprzez Steam i Microsoft Store. Gracze mają okazję zanurzyć się w odświeżonej wersji klasycznego RPG, eksplorując pierwsze fragmenty gry.

Persona 3 Reload, czyli gra do sprawdzenia za darmo

Demo pozwala na przeżycie początkowych wydarzeń, w tym starcia z pierwszym dużym bossem. Co istotne, zapisane postępy z wersji demonstracyjnej można przenieść do pełnej wersji gry. Warto dodać, że prolog to w tym wydaniu nawet kilkanaście godzin swobodnej, w niczym nieograniczonej zabawy. Mówimy więc o gigantycznym na swoją skalę demie.

Pobierz demo Persona 3 Reload:

Wersja demonstracyjna oferuje wgląd w kluczowe elementy gry:, takie jak taktyczne starcia z przeciwnikami, w tym potyczkę z bossem. Jest tu również zarys całej tej fabuły, za którą cała seria jest przecież aż tak uwielbiana. Problem w tym, że akurat Persona 3 rozkręca się skrajnie powoli, więc nie do końca jestem pewien, czy w ogóle taka edycja jest w stanie zachęcić do siebie nowych graczy. Niemniej, nie da się odmówić produkcji statusu kultowej, także w odświeżonej odsłonie.

Persona 3 Reload w pełnej wersji jest już dostępna na wspomnianych platformach oraz w ramach subskrypcji Xbox Game Pass. Dla tych, którzy chcą doświadczyć odświeżonej wersji tej klasycznej gry, demo stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z jej światem i mechaniką.

