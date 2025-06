Darmowa gra na Epicu zaraz się zmieni. Jeszcze zdążycie ją odebrać

Ostatnie godziny na odbiór gry za darmo. Po 17:00 kolejna świetna przygodówka wskakuje do usługi. The Operator zmieni się na Sable.

Epic Games nie spuszcza z tonu i serwuje kolejne rozdawnictwo. Jeszcze tylko przez parę godzin możecie dorwać intrygujące The Operator, a po 17:00 wjeżdża coś zupełnie innego, klimatyczne Sable. Dla tych, którzy jeszcze nie kliknęli „pobierz”, przypominamy: The Operator od studia Bureau 81 to przygodówka detektywistyczna z nietypowym gameplayem. Gracz wciela się w tytułowego operatora i z pomocą dedukcji, analiz i wspierania agentów terenowych próbuje rozwikłać zagadki kryminalne. Brzmi jak praca zdalna, ale wciąga po uszy. Gra zadebiutowała w lipcu 2024 i zgarnęła świetne oceny.

Gry za darmo w Epicu, co dalej?

A kiedy zegar wybije piątą po południu, do darmowej rotacji wskoczy Sable od Shedworks. Tym razem to coś bardziej relaksującego. To eksploracyjna opowieść o samotnej wędrówce przez ogromne pustkowia w wyjątkowo stylowej, komiksowej oprawie. Tylko Ty jak główny bohater, piaski i tajemnice świata. Na Steamie? 87% pozytywnych opinii graczy. To mówi sporo o jakości tej produkcji.

Warto dodać, że Sable to idealna propozycja dla tych, którzy szukają nie tyle akcji, ile raczej specyficznego doświadczenia. Czegoś, co pozwala się zatrzymać, pobłądzić bez celu i trochę się w tym odnaleźć. Czyli zupełnie inna bajka niż Operator, ale równie kusząca. Jeśli macie chwilę wolnego, to macie również dwie naprawdę dobre gry, bo drugą już po godzinie 17:00 będzie można odebrać bez żadnych opłat.

Źródło: Epic Games Store