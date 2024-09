Gra za darmo od legendarnego studia do sprawdzenia | Newsy - PlanetaGracza

Nigdy nie było mi po drodze z cyklem Persona i do tej pory mnie to boli, więc może kiedyś nadrobię. Kiedyś… Teraz jednak jest coś innego, co powinno przemówić właśnie do największych fanów tego dewelopera.

Gra za darmo w formie dema od Atlusa

Metaphor: ReFantazio to nowe jRPG od Atlusa, wydawane przez SEGĘ i z potencjałem na przekonanie do siebie wielu fanów gatunku. Japońskie skrzyżowanie gry akcji, narracyjnej przygodówki oraz tradycyjnego RPG-a zapowiada się naprawdę nieźle. Ba, nawet ja – ktoś, kto nie ma za bardzo po drodze z tym gatunkiem – chętnie sprawdzę demo produkcji.

Atlus z okazji trwającego właśnie Tokyo Game Show 2024 wypuściło nowy zwiastun gry. Ten pokazuje dość kluczowe zawirowania fabularne i na swój sposób… zawiera nawet spoilery. Zależy jak na to patrzeć, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. Zanim jednak do niego przejdziemy (znajdziecie go na dole artykułu), warto skusić się na wypróbowanie początku przygody.

Metaphor: ReFantazio otrzymało bezpłatne demo w formie prologu. Podkreślę, że to sam początek przygody, więc postępy dokonane w tej wersji faktycznie mają przenieść się do pełnego wydania.

Metaphor: ReFantazio – gra za darmo do sprawdzenia: PlayStation Xbox Steam



Po zabójstwie króla tron pozostaje pusty. Poprzedni monarcha nie pozostawił dziedzica. Zgodnie z jego wolą następny władca ma zostać wybrany przez lud. Tak zaczyna się twoja walka o tron. – głosi opis produkcji na Steam

Metaphor: ReFantazio zadebiutuje na PC, PS4, PS5 i Xbox Series X/S już 11 października 2024 roku.

