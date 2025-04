54 tanie gry na PS5/PS4 i okazje z PS Plus. Grasz od 2 zł z nowymi promocjami w PS Store

PlayStation dorzuciło właśnie ogromną partię gier do Wiosennej Wyprzedaży w PS Store. My skupiamy się na tych najtańszych i najlepszych ofertach, czyli grach, które są praktycznie jak za darmo. Bo jak inaczej nazwać często świetne tytuły w cenie od 2,25 zł do niecałych 15 zł? Po tyle zapłacicie za 54 gry, które dla Was dzisiaj wybraliśmy. Jeśli posiadacie PS Plus, zyskacie dodatkowo.

W PS Store pojawiły się nowe promocje w ramach trwającej Wiosennej Wyprzedaży 2025. Od dzisiaj możemy przebierać w setkach ofert, a wiele gier jest jeszcze tańszych dla posiadaczy abonamentu PS Plus. My wybraliśmy blisko 60 najtańszych i sensownych tytułów. Część z nich warto kupić za kilka złotówek choćby ze względu na łatwą Platynę. Ale nie myślcie, że na samych małych grach niezależnych cała sprawa się kończy, ponieważ mamy również większe produkcje tak tanie, że są to niemal gry za darmo. Wszystkie promocje obowiązują do 24 kwietnia.

Zapraszamy zatem na przegląd tanich gier na PlayStation. Przypominamy również, że każdą cenę, którą widzicie na poniższej liście, można dodatkowo obniżyć. Sposób jest banalnie prosty i sprowadza się do uzupełnienia środków w portfelu tanimi doładowaniami PSN. Te można kupić np. w promocji sklepu Instant Gaming, który sprawdzaliśmy już dziesiątki razy nigdy się nie zawodząc na szybkości i pewności transakcji.

Zanim kupisz grę, skorzystaj z tanich doładowań PSN

Za doładowania możemy zapłacić np. przez BLIK i od razu dostaniemy klucz na wybraną kartę. Następnie wystarczy przejść do PS Store, zalogować się na swoje konto PSN i kliknąć w „Wykorzystaj kod”. Środki zostaną dodane do portfela, a my oszczędzimy dodatkową kasę na wyprzedaży w sklepie PlayStation.

Wiosenna Wyprzedaż w PS Store. Gry jak za darmo na PS5 i PS4 (część 1)

Przyjrzyjmy się najpierw pierwszej połowie gier, jakie dzisiaj możecie kupić w promocji. Zapewne większości nie znacie, bo też ciężko przebijać się przez niezliczone zastępy małych niezależnych produkcji w PlayStation Store. Ciężko przede wszystkim ze względu na miałką jakość takich tytułów i czasem po prostu się poddajemy, nadziewając się na kolejne crapy. Dlatego postanowiliśmy przebić się przez tę masę za Was, wybierając z obecnych promocji najlepsze małe gry, ale nie tylko.

W niskiej cenie możemy sięgnąć po nawet niezłe, jak na taką cenę, V-Rally 4. Jest również świetny Beat Cop i fajny Snow Moto Racing Freedom. Jednak co kusi najbardziej? Zobaczcie naszym zdaniem najlepsze propozycje, które warto dzisiaj kupić w promocji.

Gry z serii Van Helsing

W trwającej promocji możemy sięgnąć aż po 4 tanie gry z serii Van Helsing, zatem kto jeszcze ich nie przeszedł, a lubi gatunek hack-and-slash, powinien mocno zastanowić się nad zakupem. Za kilka tytułów zapłacimy niecałe 32 zł, a zazwyczaj jedna gra z serii kosztuje poza promocją 69 zł.

Gauntlet: Slayer Edition

To odświeżona wersja kultowej gry typu dungeon crawler, zatem mamy poprawioną grafikę, ale co ważniejsze, twórcy ulepszyli też wiele aspektów dotyczących mechanik rozgrywki. Odpalając Gauntlet: Slayer Edition możemy pobawić się samemu, albo ze znajomymi w trybie kooperacji do 4 osób, zarówno online, jak i lokalnie. Zatem wybieramy swoją postać (Warrior, Valkyrie, Elf lub Wizard) i lecimy do lochów pełnych przeróżnych stworów i duchów.

Livelock

Livelock jest natomiast niekończącą się akcją w futurystycznym świecie, z klasycznym widokiem z góry. Możemy pobawić się w pojedynkę lub w kooperacji do 3 osób jednocześnie. Sporo tutaj broni oraz chaotycznej na pozór walki, a wszystko w pięknej oprawie i postapokaliptycznym klimacie. Obok fabularnego trybu „Story Mode”, możemy również postrzelać do kolejnych fal przeciwników w trybie „Survival”.

Na drugiej stronie kolejne tanie gry na PlayStation w śmiesznie niskich cenach.