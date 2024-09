Gra za darmo. Sprawdźcie ulepszony hit Amazona | Newsy - PlanetaGracza

New World: Aeternum to wielki, w teorii, powrót niezwykle popularnego niegdyś MMO od Amazon Game Studios. Teraz gra za darmo dostępna jest w formie testów!

Amazon Game Studios nie ma za bardzo szczęścia do podboju gier wideo. Kilka ich projektów anulowano, kilka nie wyszło poza wcześną fazę koncepcyjną, a New World się akurat udało… na jakiś czas.

Gra za darmo do przetestowania dla fanów MMO

Gdy w 2021 roku na rynku zadebiutowało nowe MMO “z potencjałem”, miałem nawet silną chęć w nie zagrać. Wiecie, ja sam nie przepadam za tego typu pozycjami, a praktycznie każde MMO – z pewnymi wyjątkami – skutecznie mnie do siebie zniechęciło. I być może dobrze bawiłbym się przez jakiś, ale potem przerzuciłbym się na coś innego. Tak zrobiły setki tysięcy graczy, którzy na premierę zalali serwery, aby później najwyraźniej się znudzić. Wydawało się, że to koniec produkcji Amazona.

Jakiś czas temu studio zapowiedziało jednak New World: Aeternum, rozszerzone i ulepszone wydanie oryginału, gwarantujące dostęp do wszystkich wydanych DLC i aktualizacji. To, co powinno skusić graczy przede wszystkim, jest akurat pełna gama poprawek i ulepszeń w samej rozgrywce. Twórcy obiecują, że poprawili balans, dorzucili więcej aktywności, ulepszyli fabułę i zadania, wiele systemów rozgrywki czy choćby endgame. Trochę zmian jest, więc być może tym razem się uda. Jedno jest pewne – Amazon nie daje za wygraną.

Od dzisiaj do 16 września 2024 roku trwają testy New World: Aeternum w formie otwartej bety. Oznacza to, że zagrać może każdy chętny. Tytuł trafi nie tylko na PC, ale również na Xbox Series X/S i PS5, więc i ci gracze skorzystają z okazji. Beta-testy pozwalają na wbicie maksymalnie 31 poziomu i poznanie sporej części opowieści i czekających graczy zadań.

Amazon wyraźnie chce mieć swoje hitowe MMO i nadal zachęcać do niego graczy. Na ten moment obiecana lista zmian zapowiada się naprawdę okazale, tyle że ciężko stwierdzić, czy to wystarczy. Współcześni gracze są zalewani grami-usługami i wiele osób mogło nawet stracić ochotę na cieszenie się gatunkiem MMO. Niemniej, warto spróbować.

Pełna wersja gry zadebiutuje na PC i konsole obecnej generacji 15 października 2024 roku.

Źródło: New World