Gracze New World dostali miłe prezenty za parogodzinne koczowanie w kolejkach

Do New World trafiła nowa aktualizacja 1.0.3, a wraz z nią masa poprawek i kilka małych nowości. Patch dodał też do gry pewne prezenty dla cierpliwych graczy.

Jeśli pobraliście już najnowszą aktualizację, możecie zgarnąć dwa przedmioty kosmetyczne dla swojej postaci. Amazon podziękował graczom za zrozumienie.

Aby wyrazić naszą wdzięczność za okazaną nam przez was cierpliwość, przyznajemy wszystkim graczom tytuł „Stoik” w grze. Tak jak głosi opis, tytułem tym chcemy wynagrodzić niebywałą cierpliwość w obliczu epicko długiego oczekiwania. (…).

Dodaliśmy też w sklepie w grze gest oczekiwania i można go tam odebrać za darmo – to dodatkowy upominek za okazaną nam cierpliwość. – czytamy na stronie gry

Tytuł „Stoik” jest dostępny od razu po zalogowaniu do gry. Ustawicie go przechodząc do zakładki biografii w menu postaci.

Gest oczekiwania wymaga wejścia do wewnątrzgrowego sklepiku. Kiedy już go zgarniecie, powinien on być od razu zdatny do użytku bezpośrednio w grze.

Choć powyższe upominki raczej nie wynagrodzą wszystkim niekiedy parogodzinnych kolejek na serwery, są bardzo przyjemnym prezentem. Miło ze strony twórców, że pomyśleli o takim geście w stronę graczy, którzy musieli wykazać się anielską cierpliwością.