Genialny mroczny FPS za darmo na Steam. Polecam się pospieszyć

Fanatical słynie z nieregularnych, ale zazwyczaj solidnych rozdawnictw. Raczej nie ma co liczyć na największe hity AAA, lecz wiele gier, które da się zgarnąć bez żadnych płatności, niewiele im tak naprawdę ustępuje.

Fanatical i gra za darmo na Steam

Unloved zaczynało jako mod do DOOM 2, lecz z czasem twórcy postanowili przenieść go w Unreal Engine 4 jako samodzielną produkcję. I to akurat był bardzo dobry pomysł. Przede wszystkim dlatego, że jeszcze jako mod produkcja cieszyła się sporym powodzeniem. W tej formie zyskała kolejnych fanów. To w końcu naprawdę dobry FPS, choć zdecydowanie dla dojrzałych odbiorców. Posoki jest tu co niemiara, a my sami zajmiemy się eksterminacją demonów w mrocznych lokacjach.

Fanatical rozdaje ten tytuł, więc nie musicie martwić się o wydawanie na niego pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że aby odebrać prezent, musicie posiadać konto w serwisie i wyrazić zgodę na materiały marketingowe (możecie potem zrezygnować). Trzeba też powiązać z nim aktywne konto na Steam. Oznacza to takie konto, na którym wydano już około 20 złotych. Wtedy darmówka będzie Wasza i to na zawsze.

Unloved oferuje nie tylko solidną zabawę w pojedynkę, ale również tryb kooperacji dla maksymalnie czterech graczy. W ten sposób warto dać znać znajomym o aktualnej promocji, zawsze to kilka miłych godzin spędzonych z przyjaciółmi na wyrzynaniu demonicznych pomiotów.

Rozdawnictwo trwa do 6 listopada albo do wyczerpania zapasów kodów.

