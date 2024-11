Fenomenalna gra na Steam za darmo. Mało czasu na odebranie, oszczędź ponad 100 zł

Fanatical rozdaje prezent i to nie byle jaki! Nowa gra za darmo oferowana przez serwis to popularne i cenione Breathedge, czyli jedna z najlepszych darmówek w ostatnim czasie!

Skoro Epic Games Store nie dowozi, to Fanatical niespodziewanie przejmuje pałeczkę. Nowa gra za darmo od znanego serwisu to “bardzo pozytywnie” oceniane Breathedge.

Gra za darmo od Fanatical

NIe jest to może hicior na miarę GTA V, ale nadal mówimy o bardzo popularnej i do tego ciepło przyjętej produkcji z segmentu indie, lecz o zdecydowanie wysokim poziomie wykonania, przypominającym niejeden tytuł AAA. Breathedge to kosmiczny survival skupiony na craftingu i eksploracji, w którym musimy odkryć prawdę stojącą za nagłym wypadkiem kosmicznego karawanu.

Przetrwaj w otwartej przestrzeni kosmicznej! Wraz z nieśmiertelną kurą odkryj prawdę stojącą za nagłą katastrofą statku kosmicznego. Twórz narzędzia, pilotuj pojazdy, a nawet kontroluj stacje kosmiczne, aby przetrwać i przeszukać szczątki statku. – głosi opis fabuły

Breathedge jest więc solidnym prezentem, najpewniej oferowanym w ramach obchodów Black Friday 2024. Fanatical rozdaje ten tytuł jako kod aktywacyjny na Steam. Aby go odebrać, przede wszystkim musicie posiadać konto w serwisie. Potem trzeba udać się pod poniższy link.

Po zalogowaniu się na konto, trzeba dodać produkt do koszyka. Od razu zauważycie, że gratisowo otrzymacie też kupon zniżkowy na paczkę gier w sklepie (spokojnie, nie musicie go wykorzystywać). Gdy już sfinalizujemy wszystko, na naszym koncie pojawi się stosowny klucz Steam. Udajemy się na platformę Valve, gdzie bez problemu powinniśmy go aktywować. Czasu nie macie niestety wiele – oferta kończy się 1 grudnia 2024 roku o godzinie 1:00 czasu polskiego.

Źródło: Fanatical