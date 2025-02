Zamiast za 325 zł, macie za darmo na Steam. Do tego mnóstwo darmowych dodatków

Czy to gra za darmo? Po części tak, a po części narzędzie do tworzenia własnych RPG-owych przygód. RPG Maker VX Ace dostępne bez opłat!

325 zł (no dobra, 324,99 zł) to nie przelewki – to naprawdę spora kwota, którą mało kto chciałby wyłożyć, szczególnie na narzędzie do tworzenia własnych gier jRPG, o ile jest kompletnym laikiem. Mam jednak dobrą wiadomość – tytuł ten zgarniecie całkowicie za darmo! Bez ściemy, ukrytych opłat czy innych zasad – wystarczy udać się na Steam i po prostu przypisać go do konta!

Gra za darmo do tworzenia gier

RPG Maker to seria dość prostych w obsłudze narzędzi do tworzenia własnych przygód RPG, ale również i tytułów przygodowych czy narracyjnych. Od lat cieszy się sporą popularnością graczy, którzy sami chcą spróbować swoich sił w developmencie gier wideo. Co ciekawe, oferowane obecnie za darmo RPG Maker VX Ace jest uważany za jedną z najlepszych i najbardziej solidnych odsłon. Co powiecie na to, aby przypisać ją do konta Steam bez opłat?

To genialna okazja, bo mówimy o szalonej wręcz ofercie. Normalnie za kompletny produkt bez promocji musimy zapłacić aż 325 zł, ale teraz jego cena to równe 0 złotych. Nie wiemy, do kiedy trwa akcja, ale wyprzedaż zakończy się 10 lutego, więc możemy zakładać, iż właśnie wtedy nie będzie również opcji zdobycia oprogramowania za darmo. W każdym razie radzę się pospieszyć. I to także dlatego, że możecie obecnie zgarnąć szereg dodatkowych narzędzi, w tym m.in. paczkę z muzyką, nowe narzędzia czy postacie.

Fantastyczna oferta, nie ma co! W razie czego polecam również śledzić nasz tag z grami za darmo!

