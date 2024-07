Ten horror zdobędziecie za darmo, ale tylko przez ograniczony czas

Nowa gra za darmo do odebrania na platformie itch.io to ciekawy niezależny horror. Macie sporo czasu, aby przypisać produkcję do konta, lecz polecam zrobić to jak najszybciej.

Jeśli kiedykolwiek byliście sami na nocnej zmianie, zapewne rozumiecie, że wydaje się ona niczym inna rzeczywistość. Z tego właśnie pomysłu skorzystał niezależny twórca horroru zatytułowanego Late Night Shift.

Gra za darmo na itch.io

Serwis itch.io oferuje kolejną promocję, która powinna umilić graczom mijające dni wakacji. Jeśli akurat nie macie w co grać i zastanawialiście się nad jakimś horrorem, być może zainteresuje Was propozycja od niejakiego M1mo0. Deweloper oferuje mało wymagający horror, wyraźnie stworzony z niezwykle ograniczonym budżetem (lub w ogóle bez niego), ale za to zupełnie za darmo!

Grę w promocji – w formie zupełnie darmowej pozycji do biblioteki itch.io – przypiszemy jednak tylko przez ograniczony czas. Oferta obowiązuje do 12 sierpnia 2024 roku. Jest to więc niby sporo, ale i tak polecam przypisać grę już teraz. Wtedy nie zapomnimy o tym później.

“Późno w nocy otrzymujesz telefon od swojego przełożonego, który mówi ci, żebyś poszedł do sklepu i zaczął pracę, ponieważ twój przyjaciel jest chory i nie będzie w stanie pracować, więc idziesz tam, ale… coś jest nie tak, jakby jakiś… mroczny duch tam był i robił dziwne rzeczy” – głosi fabularny opis gry.

Jeśli nie lubicie horrorów, a fantasy przemawia do Was bardziej, na Steam dostępna jest fantastyczna pozycja za darmo!

Źródło: itch.io