Missile Fest do zdobycia za darmo. Realistyczna symulacja, która rzuci wyzwaniem Waszym procesorom

Miłośnicy eksplozji i symulacji mają powód do radości! Gra Missile Fest, stworzona przez ONCGM, jest obecnie dostępna za darmo na platformie itch.io. To doskonała okazja, by wcielić się w rolę twórcy rakiet i dostosować każdy aspekt ich działania według własnych upodobań. To także realistyczne narzędzie symulujące ich zachowanie oraz możliwość poczucia się niczym twórca gier wideo mający wpływ na wszystkie parametry.

Zobacz też: Horror z 90% pozytywnych ocen teraz za darmo na Steam. Wcześniej trzeba było płacić

Missile Fest, najnowsza gra za darmo na itch.io

Missile Fest to piaskownica symulacyjna, w której gracze mogą eksperymentować z różnymi systemami naprowadzania, personalizować ustawienia wyrzutni, a nawet przejąć kontrolę nad samym pociskiem. Gra oferuje również tryb fotograficzny, umożliwiający uchwycenie najbardziej spektakularnych momentów. Dodatkowo, dostępne są różne kąty kamery oraz możliwość pauzowania symulacji, co pozwala na pełną kontrolę nad przebiegiem zabawy.

Aby zdobyć grę, wystarczy odwiedzić stronę Missile Fest na itch.io i kliknąć przycisk „Pobierz lub przypisz do konta”. Gra jest kompatybilna z systemami Windows, macOS oraz Linux, co czyni ją dostępną dla szerokiego grona odbiorców. Warto się pospieszyć, gdyż promocja jest ograniczona czasowo.

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o stworzeniu własnego pokazu fajerwerków lub chciałeś przetestować granice możliwości swojego komputera, Missile Fest jest grą, którą warto sprawdzić. Pamiętaj jednak, że celem nie jest jedynie destrukcja, ale także odkrywanie, ile pocisków jesteś w stanie wystrzelić, zanim Twój spocony procesor powie „dość”.

Źródło: Itch.io