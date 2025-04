Zwariowana darmowa gra do odstresowania będzie wkrótce płatna. Ostatnia szansa

Najlepsze są dobre gry za darmo, bo są dobre i są za darmo. Proste, prawda? Niby tak, ale czasami zdarzają się wyjątki od tej reguły. Granny Kick Neighbor to właśnie jeden z reprezentantów tych faktycznie fajnych produkcji free-to-play, lecz już niebawem będzie trzeba za nią płacić. I właśnie dlatego warto ją odebrać – bez żadnych kosztów, o ile tylko zdążycie.

Zwariowana gra za darmo do odstresowania po ciężkim dniu

​Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Granny Kick Neighbor, teraz jest na to najlepszy moment. Twórcy gry ze studia Fun Shooting Games 3D, ogłosili, że ta dotychczas darmowa produkcja wkrótce stanie się płatna. Choć dokładna data zmiany modelu dystrybucji nie została podana, wiadomo, że nastąpi to w najbliższym czasie.

Ta zwariowana gra akcji to klasyczny odstresowywacz po ciężkim dniu w pracy, aczkolwiek nie wiem, czy wszystkich graczy możliwość demolowania supermarketów i innych przybytków może faktycznie zrelaksować. Jeśli tak, to macie przed sobą dość komiczny „symulator demolki” w stylu wirtualnego Rage Room’a.

Jest to przecież nietypowa gra akcji, w której wcielamy się w babcię lub dziadka, siejących chaos w różnych lokacjach, takich jak domy sąsiadów czy biura. Gra oferuje cztery tryby rozgrywki, bogaty arsenał broni oraz różnorodnych przeciwników, w tym zombie i roboty. Zabawna fizyka i możliwość destrukcji otoczenia dostarczają graczom sporo frajdy. Widać to po ocenach, bo 81% wszystkich not społeczności jest pozytywnych.

Produkcja zadebiutowała w październiku 2024 roku w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Jeśli chcecie dodać Granny Kick Neighbor do swojej biblioteki bez ponoszenia kosztów, warto się pospieszyć. To ostatnia szansa, by zdobyć tę grę za darmo, zanim przejdzie na model płatny.

Źródło: Steam