Wcześniej było trzeba płacić, ale teraz te 5 gier odbierzecie za darmo. Musicie się pospieszyć

Najlepsze promocje to takie na -100%. Nowe gry za darmo na itch.io są dostępne, ale to oferta ograniczona czasowo, więc polecam się pospieszyć.

Nowa promocja na itch.io wystartowała. Tym razem możemy skorzystać z wyprzedaży od dewelopera znanego jako AskGames, który oferuje przez ograniczony czas wszystkie swoje tytuły w pełni za darmo. Oznacza to, że fani horrorów mają wiele atrakcji, bo twórca ten specjalizuje się właśnie w gatunku grozy. Warto zaznaczyć, że za wszystkie wymienione tu pozycje wcześniej trzeba płacić.

Gry za darmo czekają na odebranie:

Co my tu mamy? No cóż – jeśli szukacie dynamicznej akcji czy wciągającej, angażującej i głębokiej fabuły na wiele godzin, raczej nie znajdziecie tu pocieszenia. Jeśli natomiast nie przeszkadzają Wam stawiające na narrację krótkie symulatory chodzenia, warto zainteresować się każdym z tych tytułów.

Na pierwszy ogień idzie Beside Myself, krótki horror „chodzony”, w którym wybierzemy się do opuszczonego szpitala w celu odkrycia sekretów przeszłości. Jest też Life After Death, czyli gra, w której trafimy do koszmarnej wersji dzieciństwa i będziemy musieli rozwiązywać zagadki, aby przetrwać i ujść z życiem. Z kolei Holidays in Khrushchevsk to około godzinna historia bohatera, który powraca do rodzinnego domu na święta. W podobnym klimacie bożonarodzeniowego straszenia utrzymano Lonely Christmas. Finalnie jest również Paranormal Place. Jako bloger wybierzemy się do opuszczonego budynku, który okazuje się… nie aż tak opuszczony.

Cała promocja trwa do środy, 9 kwietnia 2025 roku i powala na zaoszczędzenie łącznie ponad 130 zł. Jest to więc całkiem opłacalny interes. Aby odebrać wszystkie te gry, należy udać się na ich osobne karty, kliknąć „Pobierz lub przypisz do konta” i sfinalizować bezpłatną transakcję.

Źródło: itch.io