Wyjątkowa i “bardzo pozytywnie” oceniana gra na Steam będzie płatna. Ostatni moment na zdobycie za darmo

Nie ma drugiej takiej gry, co zresztą stanowi główny punkt marketingowy projektu Sketch Crawler, o którym zapewne nawet nie słyszeliście. Jest to bowiem roguelike’owe RPG z budowaniem kart i… rysowaniem.

Gra za darmo, ale już niedługo

Powstający od pięciu lat projekt zdobył na razie na Steam “bardzo pozytywne” opinie graczy, co oznacza, że “łapkę w górę” dało mu 87% graczy. To spoor, szczególnie że mówimy o tytule free-to-play, i to nadal w trakcie wczesnego dostępu. Po premierze gra miała nadal być darmowa, lecz twórcy chcieli zarabiać na mikrotransakcjach. Ich pomysł być może nie zostanie spełniony, bo zamiast tego zastanawiają się oni o dystrybucją gry w modelu premium wycenionym na 10 dolarów.

Dlatego podjęliśmy decyzję o wyłączeniu mikrotransakcji, aby przyjrzeć się innym opcjom i znaleźć lepszy i uczciwy sposób. Obecnie zastanawiamy się nad wyborem opcji jednorazowego zakupu gry za 10 dolarów w momencie premiery i sprzedaży dużych dodatków DLC z nową zawartością – lokacjami, awatarami, mapami i umiejętnościami. – informują twórcy na Steam

Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale istnieje szansa, że po premierze wersji 1.0 gra będzie płatna. Jeśli jednak do tej pory przypiszecie ją do konta Steam, zachowacie ją za darmo na zawsze.

Nie znamy dokładnej daty debiutu pełnej wersji, lecz nie powinno Was to zniechęcać – lepiej po prostu odebrać grę jak najszybciej. Szczególnie że to dungeon crawler wyposażony w proceduralną generację, pomysły z roguelike’ów i gier o budowaniu talii oraz… painta. No, może niekoniecznie painta, ale kluczową mechaniką jest rysowanie i zmienianie świata gry.

Źródło: Reddit