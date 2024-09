Gra za darmo do zgarnięcia dla każdego gracza na PC

Nowa gra za darmo dostępna jest za pośrednictwem regularnego rozdawnictwa od IndieGala. Tym razem gracze mogą zgarnąć Where’s My Helmet.

Wikiński motyw to jedno, ale oda do dawnych czasów, lat świetności platformówek to już zupełnie inna para kaloszy. Wszyscy gracze mogą zgarnąć ten tytuł bez żadnych opłat.

Gra za darmo dzięki IndieGala

Gra dostępna jest również na Steam, ale tam trzeba płacić, a tego przecież nie chcemy. Znacznie lepszym wyjściem jest zalogowanie się na swoje konto IndieGala (lub też jego założenie) i przypisanie produktu do biblioteki już na zawsze. Gry nie otrzymamy jednak w wersji na Steam, ale wydaje mi się, że to sensowne “poświęcenie”, aby tylko zgarnąć ją za darmo. W końcu zaoszczędzimy 45 złotych!

Twórcy opisują ją platformówkę w starym stylu, do tego w klimacie wikingów. Jak bohater, który, no cóż, zgubił swój hełm, i teraz musimy pomóc mu go odszukać. Zabawa nie jest szczególnie skomplikowana, ale fanom może dostarczyć kilka godzin rozrywki.

W tej grze gracz kontroluje postać o imieniu Axel, która jest wyposażona w kilka toporów, którymi trzeba mądrze rzucać, ponieważ nie można ich nadużywać, ponieważ trzeba chwilę poczekać, aby naładować, zanim rzucisz więcej, używając albo jako broni, albo narzędzia do wspinaczki, pozwalając naszemu bohaterowi chronić się przed hordami wrogów i / lub pokonywać niezliczone wyzwania i łamigłówki po drodze. – czytamy w opisie produkcji

Aby zgarnąć ją bez opłat, należy posiadać konto w serwisie IndieGala. Później udajemy się pod podany wyżej link, scrollujemy niżej i klikamy “Add to library”. To wszystko!

