“Bardzo pozytywnie” oceniana gra do odebrania za darmo. Szybko, bo nie będzie czekać wiecznie

Czasami gry oferowane za darmo są, delikatnie mówiąc, mało przekonujące. Czasami jednak prezentują się ciekawie, a czasami to po prostu bardzo dobre gry. Tak jest w przypadku Conlifct Craft 2 w edycji Game of the Year Edition.

Gra za darmo w IndieGala

Jeśli wybierzemy się na oficjalną kartę gry w serwisie Steam, naszym oczom ukaże się miły widok. Recenzje graczy nie pozostawiają złudzeń, że mówimy o “bardzo pozytywnie” ocenianej produkcji. Opinii może i nie jest dużo – wystawiło je ledwo 51 osób – lecz to i tak jakieś świadectwo jakości. Nawet w przypadku dość niszowej i oszczędnej gry strategicznej.

Conflict Craft 2 to gra strategiczna, w której będziesz potrzebować odpowiedniego zarządzania zasobami, ale także umiejętności przywódczych, aby w pełni kontrolować siły przeciwnika. – czytamy w opisie produkcji

Prezent niestety nie jest oferowany graczom na Steam. Conflict Craft 2 stanowi najnowszy podarunek od IndieGala, czyli popularnego serwisu z grami niezależnymi.

Grę za darmo zgarniecie w bardzo prosty i szybki sposób. Wystarczy posiadać lub założyć tam konto (darmowe!), aby następnie udać się pod link podany wyżej. Tam z kolei scrollujecie nieco niżej i klikacie “Add to library”. Tytuł znajdziecie na Waszej cyfrowej półce z grami.

Źródło: IndieGala