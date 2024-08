Zaraz będzie trzeba płacić. Przypiszcie grę za darmo na Steam, póki macie czas

Kolejna gra za darmo na Steam to tytuł free-to-play, który niebawem stanie się płatny. Mowa o tytule dla raczej bardzo, ale to bardzo specyficznej grupy odbiorców.

Ashes of Arcanum ma w teorii wszystko to, aby zjednać sobie graczy tradycyjnych RPG-ów. Są tu wielkie bitwy, mnóstwo ścieżek i możliwości, różnorodne klasy postaci, a do tego autorski świat. Tytuł – przynajmniej według twórcy – można porównać do GURPS (uniwersalnej mechaniki stołowych RPG) ze względu na jego kompleksowość lub też do uwielbianej 5. edycji D&D.

Jeśli wiecie, o czym mówię, zapewne już teraz skojarzyliście, że Ashes of Arcanum jest tradycyjnym stołowym RPG-iem dla wielu graczy, lecz stworzonym na zasadzie tekstowej (w większości) gry wideo. Oznacza to nie tylko dość wysoki próg wejścia, ale również potrzebę dysponowania znajomymi. Nie da się bowiem grać samemu, ale tytuł na szczęście wspiera sieciową kooperację.

Gra obecnie znajduje się w formie dystrybucji free-to-play, ale wkrótce nie będzie tak dobrze. Twórca w obszernym wpisie na temat przyszłości produkcji przyznał, że przechodzi na model premium. Teraz produkcja kosztować będzie około 4,99 dolarów.

Póki więc można grać za darmo, wystarczy jedynie przypisać produkt do konta i już zostanie z nami na zawsze. Warto przy okazji poinformować o tym znajomych, bo bez nich to dość bezcelowe. Na razie nie wiemy, jak długo gra pozostanie w darmowej formie.

Źródło: Reddit