Prezent znów dostępny. Odbierajcie grę za darmo

Stara-nowa gra za darmo dostępna jest już na Indie Gala. Jeśli w przeszłości nie mieliście okazji odebrać Jumping Knight, warto zrobić to teraz.

Ostatnio Indie Gala szaleje. Platforma dla niezależnych twórców gier wideo kontratakuje ze swoją ofertą i ponownie rozdaje wiele tytułów za darmo. Pisaliśmy już o trzech propozycjach dostępnych dla każdego, a potem pojawiły się kolejne cztery gry. Teraz znów z radością możemy ogłosić, że znów czeka na Was prezent. Tym razem tylko jeden.

Warto jednak sprawdzić, czy wcześniej nie odbieraliśmy już tej gry, bo Jumping Knight, jak zresztą sam wspomniałem, jest “starą-nową” grą. “Starą”, bo faktycznie można było odebrać ją przez limitowany czas jeszcze w lipcu bieżącego roku, a “nową”, bo wróciła do oferty freebies. Nie trzeba nic płacić, a do tego wymagane jest wyłącznie założenie konta. Reszta to kwestia odebrania gry pod poniższym linkiem.

Jumping Knight, jak określają ten tytuł twórcy, to “platformówka z klimatycznym, mrocznym światem i wieloma wymagającymi poziomami. Fabuła jest prosta, głównym bohaterem jest mały rycerz, który stracił swoją księżniczkę, która została porwana przez dziwnego potwora. Twoim głównym zadaniem jest ją odnaleźć i ochronić przed potworem. W grze napotkasz wiele różnych przeszkód, wszystkie z nich są unikalne i musisz pomyśleć o tym, jak ich uniknąć, wykorzystać swoje umiejętności i wyczucie czasu, aby wybrać odpowiedni czas na przejście wszystkich poziomów”. Jest to więc platformówka dla fanów wyzwań.

Źródło: Reddit