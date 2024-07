Niespodzianka do odebrania już teraz. Gra za darmo dostępna

Zasada jest prosta – zakładacie lub logujecie się na konto, klikacie “dodaj do biblioteki” i w zasadzie wszystko gotowe. W mniej niż minutę możecie dostać kolejną grę za darmo.

Gra za darmo od Indie Gala

Indie Gala to świetna inicjatywa zrzeszająca twórców gier niezależnych, którzy mogą sprzedawać swoje pozycje za pośrednictwem cyfrowego sklepu. Gier jest tam bez liku, no ale przecież za wszystkie trzeba płacić. No, prawie. Raz na jakiś zdarzy się, że platforma ma prezent dla graczy. Wystarczy tylko posiadanie konta w serwisie i kilka kliknięć myszką.

Aktualnie bez żadnych opłat odebrać możemy grę Jumping Knight, czyli niezobowiązującą platformówkę akcji w ciekawej stylistyce i oprawie wizualnej. Gra normalnie nie jest zbyt droga (45,99 zł na Steam lub w promocji 3,67 zł), ale po co płacić?

Jumping Knight to “platformówka z klimatycznym, mrocznym światem i wieloma wymagającymi poziomami. Fabuła jest prosta, głównym bohaterem jest mały rycerz, który stracił swoją księżniczkę, która została porwana przez dziwnego potwora. Twoim głównym zadaniem jest ją odnaleźć i ochronić przed potworem. W grze napotkasz wiele różnych przeszkód, wszystkie z nich są unikalne i musisz pomyśleć o tym, jak ich uniknąć, wykorzystać swoje umiejętności i wyczucie czasu, aby wybrać odpowiedni czas na przejście wszystkich poziomów” – czytamy w opisie produkcji.

