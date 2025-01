Ostatni świąteczny prezent od Epica do odebrania. Świetny FPS za darmo

To było wiadome już wcześniej. Znany insider billbil-kun przedwcześnie ujawnił ostatni świąteczny prezent od Epic Games Store, który zostało właśnie Hell Let Loose.

Gra za darmo dla wszystkich

Mówimy o fantastycznym prezencie, bo to bardzo popularna i nieustannie ogrywana przez tysiące graczy sieciowa strzelanka osadzona w realiach II wojny światowej. Twórcy postawili tym razem na realizm, więc nie jest to “kolejne Call of Duty”, a tytuł nieco bardziej premiujący kooperację w resztą drużyny i taktyczne podejście. W sieciowych bataliach weźmie udział jednocześnie nawet 100 osób!

Grę możecie zgarnąć przez cały tydzień. Jest to faktycznie ostatni świąteczny prezent od Epica, ale tym razem macie czas przez kolejne dni, aż do 9 stycznia 2025 roku. Od tej pory więc wracamy do klasycznego rozdawnictwa, dzięki któremu każda nowa gra dostępna będzie przez tydzień. Co ciekawe, poznaliśmy także kolejny tytuł! Epic nie zamierza już trzymać nas w niepewności.

Grą dostępną już za tydzień będzie Turmoil. Tytuł ten, a przynajmniej tak mi się wydaje, był już oferowany wcześniej, więc dla wielu osób niekoniecznie sprawdzi się jako warta uwagi oferta. Jeśli jednak nie macie go w bibliotece, warto za kilka dni zgarnąć ten symulator wydobywania ropy naftowej.

Źródło: Epic Games Store