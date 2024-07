Bierzcie za darmo grę na Steam, bo macie niewiele czasu. Pozostało kilka dni

Fanatical raz na jakiś zadba o klientów, którzy nie chcą w zasadzie być klientami, bo nie chcą wydawać pieniędzy. Mogą jednak odebrać grę za darmo, co też wydaje się świetną okazją. Szczególnie jeśli mówimy o edycji na platformę Steam.

Gra za darmo w Fanatical, podejście drugie

Wydawać by się mogło, że Wanba Warriors nie prezentuje sobą jakoś szczególnie oczekiwanej jakości, ale to tylko złudzenie. Gra spotkała się z bardzo dobrym odbiorem społeczności. Na jej karcie na Steam znajdziemy informację, iż gracze oceniają ją “bardzo pozytywnie”. Czemu by więc nie spróbować? No dobra, wiem – dlatego, że już ją macie. Tytuł rozdawany był przecież w marcu bieżącego roku. Jeśli jednak nie zdążyliście, macie okazję nadrobić.

Rozgrywający się w odległej starożytnej przeszłości (a może w odległej przyszłości) wojownicy z całego czasu i przestrzeni zebrali się, aby rozstrzygnąć swoje spory. Rozpoczyna się bitwa na wieki wieków. Bitwa wojowników Wanba! – głosi opis gry

Brzmi ciekawie? Pod tym opisem kryje się tak naprawdę bardzo ciekawie zrealizowana gra akcji 2D, w bardzo prostej, lecz nawet i intrygującej oprawie. Wcielimy się w tytułowych wojowników, wyruszając przeciwko innym graczom w formie rozgrywek PVP.

Co więcej, jeśli zdążycie odebrać prezent, dostaniecie także dodatkowy rabat 5% na zakupy w sklepie Fanatical. Dość powiedzieć, że regularnie są tam spore przeceny, więc najlepiej jest po prostu sprawdzić, czy coś, co interesuje nas od dawna, nie zostało przecenione. Z dodatkowym rabatem zapłacimy jeszcze mniej.

Oferta trwa przez kolejne 4 dni.

Źródło: Fanatical