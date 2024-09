Gra za darmo do zgarnięcia. Ciepło przyjęta przygoda już dostępna

Nowa gra za darmo do odebrania z Epic Games Store to The Spirit and the Mouse, czyli bardzo ciepło przyjęty tytuł indie o elektrycznej myszy.

Elektrycznej i do tego we Francji! Brzmi może nieco dziwacznie, ale to jedna z tych gier, które po prostu wypada ograć, szczególnie jeśli polubiło się cenione Stray. Motyw podobny, ale tak był kot, a teraz mówimy o gryzoniu.

Epic Games Store i nowa gra za darmo

Być może część z Was przypisała już do konta nowy tytuł oferowany za darmo dzięki Epic Games Store. W końcu dostępny jest od wczoraj, od godziny 17:00. Jeśli jednak ominęła Was ta przyjemność, polecam szybko nadrobić. Mówimy o ciepło przyjętej grze indie (średnia 75/100 na OpenCritic), która może nie imponuje oprawą, ale za to nadrabia rozgrywką i klimatem.

The Spirit and the Mouse to wyjątkowy tytuł o niesieniu dobra ludziom i pomaganiu im, a dokonamy tego jako z pozoru niewinna mysz. Gryzoń jak gryzoń, ale posiada on moc kontrolowania energii elektrycznej. W ten sposób ułatwimy sobie zadanie, korzystając ze specjalnych umiejętności między innymi w rozwiązywaniu zagadek i eksploracji urokliwej, małej francuskiej mieściny.

Dowiedzieliśmy się również, że już za tydzień odbierzemy za darmo Bear and Breakfast. Jak zresztą można się domyślić po tytule, jest to gra o zarządzaniu, w której weźmiemy się za stworzenie i utrzymanie przybytku B&B. Sęk tkwi w tym, że jesteśmy… niedźwiedziem. Ostatnio coś Epic polubił się z grami o zwierzętach, nie ma co.

Źródło: Epic Games Store