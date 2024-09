Pobierajcie dwie gry za darmo, bo zaraz nowa oferta. Dziś zgarniemy coś wyjątkowego

Dwie gry za darmo od Epic Games Store w postaci The Last Stand: Aftermath oraz TOEM są jeszcze dostępne. Dziś nowa oferta, więc radzę je odebrać!

Przyznam, że tym razem wspomniane wyżej tytuły odebrałem dość szybko – od razu, gdy tylko się pojawiły. Głównie z racji The Last Stand: Aftermath, czyli ciekawie wyglądającej wizji przetrwania w postapokaliptycznym świecie zdobytym przez zombie. Pamiętałem jednak o tej ofercie na tyle, aby jeszcze zdążyć Wam przypomnieć. Jeśli się zagapiliście i do tej pory nie odebraliście dwóch prezentów od Epica, warto to szybko zrobić.

Gry za darmo do zgarnięcia w Epic Games Store

Jak już wspomniałem, pierwszy tytuł to klasyczne podejście do przetrwania w świecie opanowanym przez zombiaki. Z kolei TOEM jest już czymś drastycznie odmiennym. Mamy tu urokliwą grafikę i spokojny, niewymagający gameplay. Historia skupia się na eksploracji wyspy i pomaganiu jej mieszkańcom za pomocą aparatu fotograficznego.

Przypominam Wam o tym, bo obydwa tytuły możecie odebrać do godziny 17:00. Już po tej godzinie oferta zmieni się na nową i ponownie nie będzie zaskoczenia.

EGS przyznało już, że kolejna darmówka to The Spirit and the Mouse. To wydana dwa lata temu przygodówko-platformówka z zagadkami logicznymi, w której wcielamy się w naelektryzowaną mysz eksplorującą ulice Paryża. Niestety, to jedyny prezent przewidziany na dzisiaj, więc nie będzie dwóch gier za darmo, a tylko jedna. Chyba że pojawi się coś, co nie było ogłaszane…

Źródło: Epic Games Store