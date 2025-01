Nowiutka gra za darmo od Epica. Odbierajcie już teraz

Nowy prezent, to znaczy gra za darmo od Epic Games Store , to naprawdę wyjątkowa pozycja. Szkoda tylko, że jej przejście zajmuje zaledwie chwilę.

Behind the Frame: The Finest Scenery, jak zresztą sam tytuł wskazuje, jest grą o malowaniu. I to nie byle jakim, bo związanym z pokonywaniem kolejnych przeszkód i rozwiązywaniem zagadek. Gracze wcielą się w postać początkującej artystki. Jej celem jest ukończenie nowego obrazu, a my – sterując bohaterką, a przede wszystkim jej dłonią z pędzlem – musimy jej w tym pomóc.

Tytuł ten zdobył bardzo pozytywne noty od krytyków i graczy, choć jego problemem jest długość. Twórcy ewidentnie chcieli opowiedzieć ciekawą, ale skondensowaną historię. Do przejścia całości potrzeba zatem zaledwie godziny, w porywach dwóch. No ale to przecież oferowana obecnie darmówka, także ciężko narzekać, prawda?

Tym samym dowiedzieliśmy się, że już za tydzień Epic sprezentuje nam Undying. To chwytający za serce survival połączony z horrorem i przygodówką. Wcielamy się w rolę zainfekowanej przez zombie mamy, która w ostatnich dniach życia chce zagwarantować bezpieczeństwo swojemu synkowi. Fani survivali znajdą tu wiele dobrego.

Źródło: Epic Games Store