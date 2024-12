Wiem, że czekaliście na te wieści. Epic Games Store ma dla nas kolejną produkcję bez opłat. Tym razem gra za darmo to świetny przedstawiciel gatunku tower defense, w którym obronimy się przez orkami i masą innego plugastwa. Nie ma czasu do stracenia — wpadajcie na Epic i odbierajcie kolejną darmową grę!

Nowa gra za darmo na Epic Games Store

Rozdawanie darmowych gier w Epic Games Store trwa w najlepsze. Po kilku ciekawych pozycjach, jak np. Ghostrunner 2, przyszedł czas na zmianę klimatu. Tym razem gra za darmo to Orcs Must Die! 3, czyli świetny tower defense, który w genialny sposób rozwija osiągnięcia poprzednich odsłon. Jest więcej, lepiej i jeszcze bardziej wciągająco — dla miłośników gatunku jak znalazł. Oczywiście nie tylko, bo w grze odnajdą się również i ci gracze, którzy do tej pory nie mieli okazji spróbować swoich sił w bronieniu bazy przed orkami.

Produkcja od Robot Entertainment zdobyła uznanie graczy, a jej obecne recenzje i oceny na Steam wskazują na “bardzo pozytywne”. Nie ma zatem wątpliwości, że mamy do czynienia z bardzo udaną produkcją.

Grę odbierzecie za darmo z poniższego linku:

Nie ma czasu, aby zwlekać — gra jest dostępna do odebrania za darmo do 30 grudnia do godziny 17:00. W tym czasie możecie dodać ją do swojej biblioteki gier za darmo i na zawsze. A tymczasem zapraszamy do śledzenia naszego tagu, w którym zbieramy wszystkie gry za darmo na PC od Epic Games. Informujemy na bieżąco o nowościach i plotkach dotyczących gier, które mają się pojawić w ciągu najbliższych dni. Teraz rozdawnictwa jest naprawdę sporo, dlatego bądźcie na bieżąco!

Źródło: Epic Games Store