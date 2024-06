Nowe prezenty od Epica, czyli gra za darmo i coś specjalnego

Nowa gra za darmo jest już dostępna w Epic Games Store, ale to nie wszystko. Gracze zgarną również prezent w postaci paczki premium do Rumble Club.

Zaskoczenia nie ma, bo Epic już wcześniej ujawnił kolejne darmówki w swoim cotygodniowym rozdawnictwie. Tym razem jest co prawda jedna gra, ale za to aż dwa prezenty.

Gra za darmo i coś jeszcze od Epica

Freshly Frosted to z założenia dość kuriozalna pozycja, ale że jestem fanem donutów (no dobra, takich polskich, bo przecież w Stanach są o wiele gorsze), chyba nie mogę przejść obok niej obojętnie. Kolejny prezent od popularnej platformy to gra, w której będziecie rozwiązywać łamigłówki w fabryce pączków. Łamigłówka, przy której trzeba pomyśleć, wygląda jednak całkiem nieźle.

Tuzin tuzinów oszałamiających zagadek, 144 misje dla starców, młodych i dziatek. Ekscytujących i rozkosznych mechanizmów bez liku, rozdzielacze, przepychacze, scalacze i klonowarki, randomizery, teleportery znajdziesz w naszym kramiku. – obiecują twórcy

To jednak nie wszystko, bo platforma rozdaje również “Free Game of the Week Bonus” do sieciowego Rumble Club. Jeżeli nie znacie, już spieszę wyjaśnić, iż to całkiem udana multiplayerowa gra opierająca się przede wszystkim na walce kolorowych postaci, w które wcielają się gracze. Całość dostępna jest za darmo, a na graczy czeka sporo różnych trybów, więc to chyba najlepszy moment, aby sprawdzić ten tytuł samodzielnie. W ramach gratisowej paczki otrzymacie m.in. dodatkową walutę.

EGS nie byłoby jednak sobą, gdyby nie ujawniło już teraz, że za tydzień czekać będzie na nas Sunless Skies: Sovereign Edition. To gotycki horror RPG, w którym wcielimy się w kapitana latającego pociągu w zniszczonym, spowitym chaosem świecie i do nas będą należeć dalsze losy załogi.

Źródło: Epic Games Store