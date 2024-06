Ostatni moment na odebranie świetnej gry za darmo. Dziś świeże prezenty

EGS nie przestaje oferować nam nowych – większych lub mniejszych – gier za darmo. Już dziś coś ciekawego, ale zdecydowanie niszowego. Jako że lubię donuty, nie przejdę obojętnie.

Gra za darmo do odebrania przez ostatnie godziny

Jak zapewne wiecie mniej więcej od tygodnia, w Epic Games Store obecnie za darmo macie dostępną grę Redout 2 i limitowany pakiet do popularnego sieciowego tytułu. Mowa o Idle Champions of the Forgotten Realms, czyli dość znanej grze free-to-play. Zagracie za darmo, dlatego też tym bardziej warto przypisać do konta specjalny pakiet.

Aby odebrać produkty, nie trzeba robić nic skomplikowanego. Wystarczy udać się pod poniższe linki, zalogować na własne konto i po prostu przypisać pozycje do swojej cyfrowej biblioteki. Możecie zrobić to także m.in. przez aplikację na komputerze.

To ostatni moment na odebranie tych gier, także w ramach terapeutycznego przypomnienia (znaczy, żebym sam nie zapomniał), przypominam o rozdawnictwie. Warto to zrobić, żeby później nie żałować. Z kolei dziś po godzinie 17:00 będziecie mogli odebrać bardzo podobny zestaw. Grą za darmo będzie donutowe Freshly Frosted, a pakietem zestaw do Rumble Club.

