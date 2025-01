Ostatni moment na zdobycie gry za darmo od Epica. Dziś wyjątkowy tytuł

Dlatego – w formie przypominajki dla Was oraz dla samego siebie – piszę w ogóle ten tekst. Uroczyście więc przypominam, że ostatni prezent od EGS nadal jest dostępny do zdobycia. Aby odebrać, nie potrzeba tak naprawdę nic więcej niż konta w serwisie. No dobra, musicie też wykonać kilka kliknięć, ale to chyba niewielka cena za zaskakująco solidną pozycję?

Gra za darmo od Epica jeszcze na Was czeka

Escape Academy jest przecież bardzo udaną grą, która garściami czerpie z idei escape roomów. Tym razem w dość ciekawym narracyjnie ujęciu, bo mówimy o specjalnej szkole “eskapistów”, do której trafiamy. Tam właśnie będziemy uczyć się swojego fachu, pokonując kolejne przeszkody, radząc sobie z zagadkami o różnym poziomie trudności i finalnie uciekaniu z pomieszczeń.

Pomysł na grę fajny, lecz aby w nią zagrać, trzeba odebrać. Jeśli przypiszecie tę produkcję przed 17:00 dnia dzisiejszego, to gratulacje – zdążyliście! W przeciwnym razie będziecie musieli wyczekiwać na kolejną darmówkę, jaką będzie Behind The Frame: The Finest Scenery. I to już coś niezwykle wyjątkowego, przynajmniej z narracyjnego punktu widzenia. Mamy do czynienia z idealną pozycją dla fanów spokojnych, klimatycznych przygód.

Kieruj pędzlem i rozwiązuj różne zagadki, aby pomóc początkującej artystce ukończyć jej arcydzieło. Gdy obraz zaczyna nabierać kształtów, możesz zanurzyć się w pełną emocji opowieść o szansie i artyzmie, które kryją się za niepowiązanymi, a jednak znajomymi chwilami. – czytamy w opisie gry

Spokojnie – nie musicie pisać daty w kalendarzu. Z pewnością wrócimy do tematu, gdy tytuł ten stanie się dostępny.

Źródło: Epic Games Store