Stracicie możliwość odebrania gry i dodatku za darmo. Dziś nowa oferta

Gra za darmo i dodatek do darmowej produkcji opuszczą sekcję darmowych pozycji na Epic Games Store. Oznacza to ostatnią szansę na ich zdobycie!

Jeśli jeszcze nie odebraliście darmowej gry z Epic Games Store, to macie ostatnią szansę na zdobycie Botanicula – humorystycznej przygodówki od Amanita Design. Gra dostępna jest za darmo tylko do dzisiaj, 24 kwietnia, do godziny 17:00 czasu polskiego. Po tym czasie zostanie zastąpiona przez kolejny tytuł tego samego studia – Chuchel.​

Gra za darmo i dodatek nadal czekają w Epicu

Botanicula to przygodowa gra point-and-click osadzona w bajkowym, roślinnym świecie, znana z nietypowego stylu wizualnego i humoru. To nie koniec darmówek, bo na graczy czeka również dodatkowy zastrzyk skinów i prezentów do Firestone Online Idle RPG.

Już dzisiaj wieczorem, od godziny 17:00 gracze będą mogli odebrać za darmo Chuchel – kolejną komediową przygodówkę od Amanita Design, czyli tego samego studia, które stworzyła Botaniculę.

Epic Games Store kontynuuje swoją tradycję cotygodniowych darmowych gier, oferując graczom możliwość poznania różnorodnych tytułów bez dodatkowych kosztów. Jeśli jesteście zainteresowani nietypowymi przygodówkami z unikalnym stylem, warto skorzystać z tej okazji, ale nie musicie zapisywać tego w kalendarzu – z pewnością przypomnimy Wam, gdy tylko nowości będą dostępne. Oprócz przygodówki, dostaniemy również kolejny dodatek z paczką przedmiotów premium, tym razem do Albion Online. No i nie zapominajcie również o grach mobilnych w Epicu!

Źródło: Epic Games Store