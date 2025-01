Świetnie przyjęta przez graczy gra za darmo dostępna do odebrania

“Bardzo pozytywne” oceny na Steam i ogólnie bardzo ciepłe przyjęcie przez graczy sugerują, że Escape Academy to prezent, którym po prostu trzeba się zainteresować. Jak przypominaliśmy zresztą wczoraj, nowa gra za darmo zastąpiła tym samym Turmoil w Epic Games Store.

Gra za darmo do zdobycia na Epicu

Tym razem gracze mogą skorzystać z darmowej oferty na Escape Academy. Jest to dość wyjątkowa produkcja, bo mówimy o utrzymanym w komiksowej stylistyce escape roomie, ale w wersji komputerowej. Jest to gra, w której trafiamy do szkoły “eskapistów”, gdzie będziemy uczyć się jak… uciekać, tak, zgadliście.

Witamy w Escape Academy. Trenuj, aby zostać najlepszym eskapistą. Rozwiązuj zagadki. Hakuj serwery. Poznaj wydział. Zaparz idealną filiżankę herbaty. Escape Rooms w trybie dla jednego gracza lub w kooperacji ze znajomym – lokalnie lub online! – czytamy w opisie produkcji

Epic zdradził także, co przygotował na graczy następnym razem. Obecny prezent odbierzecie do 23 stycznia 2025 roku, do godziny 17:00. Wtedy oferta zmieni się na nową, a tym razem będzie to urocza i spokojna gra o malowaniu, czyli Behind the Frame: The Finest Scenery. Wcielmy się w początkującą malarkę, która zamierza dokończyć swoje dzieło, ale na drodze pojawiają się przeszkody. To właśnie naszym zadaniem będzie ich pokonanie.

Źródło: Epic Games Store