Na tego darmowego FPS-a czekali wszyscy gracze. W końcu zadebiutował na Steam

Nowa gra za darmo jest już dostępna do ogrywania na Steam. Delta Force otworzyło serwery przed graczami i na razie jest… “mieszanie”.

Na Delta Force zapewne czekało wiele osób, nie tylko fanów marek takich jak Call of Duty czy Battlefield. To właśnie do tej drugiej gry nowa odsłona uwielbianego niegdyś cyklu stanowi największą konkurencję.

Delta Force, nowa gra za darmo, już na Steam

TiMi Studios wydało Delta Force, czyli niezwykle mocno oczekiwanego FPS-a, bodajże jedną z największych premier 2024 roku jeśli chodzi o strzelanki. I wcale się nie dziwię, że fani tego typu produkcji aż tak mocno czekali. W końcu mówimy o darmowej konkurencji dla serii Battlefield, która od jakiegoś czasu nie ma szczęścia do graczy. Czy więc się udało i DF jest w stanie usatysfakcjonować graczy zawiedzionych BF2042? No cóż – na razie nie jest na pewno źle, ale ciężko mówić też o czymś szczególnie szałowym.

Na ten moment tytuł zdobył średnią “mieszaną” ocenę graczy. Oznacza to, że zaledwie 56% odbiorców oceniło tę grę pozytywnie. Jak na debiut free-to-play, nie jest źle, ale z drugiej strony mogło być znacznie lepiej. Warto jednak pamiętać, że to na razie otwarta beta. Pełna wersja produkcji ukaże się w 2025 roku, także na konsolach.

Gracze narzekają przede wszystkim na problematyczne wypełnianie celów przepustki sezonowej, instalację systemu anti-cheat na poziomie Kernella (faktycznie, to akurat wymaga sprzeciwu) czy zbyt wyraźne inspiracje hejtowanym BF 2024. Z dobrych rzeczy wymienia się mimo wszystko sporą skalę bitew, mnóstwo wyposażenia (w tym pojazdów) czy przyjemny system strzelania, choć niepozbawiony wad.

Z pewnością twórcy muszą zdecydować się na kolejne aktualizacje, lecz, jak wspomniałem, to nadal beta. Oby bliżej premiery udało się dopracować grę.

Źródło: Steam