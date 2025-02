Już możecie grać w kampanię Delta Force: Black Hawk Down. Długość gry, misje i różnorodność

Nowa gra za darmo dostępna na Steam to bezpłatne, fabularne DLC do Delta Force z remake’iem kampanii Black Hawk Down. Oto wszystkie informacje.

Jeśli tryby multiplayer to nie Wasza bajka, a i w dynamicznego extraction shootera również nie chcecie grać, to deweloperzy odpowiedzialni za Delta Force mają prezent, o jakim marzyliście. Kampania Black Hawk Down w formie DLC jest już dostępna do pobrania i grania!

Nowa – i to jaka! – gra za darmo na Steam

Jak pisaliśmy już wcześniej, kampania fabularna popularnego sieciowego shootera zwanego „Battlefield killerem” (ale chyba nie wyszło aż tak dobrze) jest już dostępna do pobierania. Jest to remake kultowej opowieści wzorowanej m.in. na filmie Ridleya Scotta „Helikopter w Ogniu”. Prawdziwa gratka dla fanów militarnych opowieści i klimatów rodem z kampanii Call of Duty!

Gra za darmo dostępna jest dla każdego, bez żadnych opłat, nie musicie nawet grać w tryb multiplayer, aby mieć do niej dostęp. Warto przy tym zaznaczyć, że jest to zestaw bardzo trudnych poziomów, które najlepiej przechodzić w kooperacji ze znajomymi. Nawet sami deweloperzy nie mogli ich przejść w pojedynkę. Jeśli jednak macie nerwy ze stali…

Wiemy ponadto, że Black Hawk Down oferuje 7 różnorodnych misji. Gracze będą infiltrować budynki w walce CQB, potem ruszą na otwarte tereny lub siądą za kierownicą pojazdów. Pojawi się też misja nocna, z nastawieniem na skradanie. Łącznie do przejścia historii potrzeba około 7 godzin, co jest dość dobrym wynikiem – niejedna płatna gra Call of Duty zajmowała mniej czasu. Czas ten jest jednak całkiem elastyczny, bo misje w niektórych miejscach oferują sporą dowolność i tylko od Was zależy, jaką drogę wybierzecie.

Źródło: mp1st