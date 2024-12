Ostateczne wymagania sprzętowe Delta Force. Darmowy konkurent Battlefield nie potrzebuje wiele

Nowy, darmowy hit Steam? Tak, to raczej pewne. Już niedługo startuje otwarta beta gry Delta Force, która w przyszłym roku ma doczekać się pełnoprawnego wydania, także na konsole. Zanim jednak do tego dojdzie, warto zapoznać się ze specyfikacją, jakiej wymaga od nas gra. Na szczęście nie jest źle, więc raczej zagra większość graczy, nawet z kilkuletnimi PeCetami. Warto zaznaczyć, że wiele zależy od optymalizacji. Demo produkcji dostępne na minionym Steam Next Fest pokazało, że choć problemy z optymalizacją występują, to nie są aż tak zauważalne.

Minimalne wymagania Delta Force:

CPU: Intel Core i3-4150 / AMD FX-6300

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA Geforce GTX 660 / AMD Radeon HD7870 / Intel Arc A380

VRAM: 2 GB

Dysk: 60 GB (SSD)

Rekomendowane wymagania:

CPU: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 5 1500X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA Geforce GTX 1060 5G / AMD RX5500 XT / Intel Arc A580

VRAM: 5 GB

Dysk: 60 GB (SSD)

Wymagania dla 2K:

CPU: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA Geforce GTX 3060 / AMD Radeon RX 5700XT / Intel Arc A770

VRAM: 8 GB

Dysk: 60 GB (SSD)

Wymagania dla 4K:

CPU: Intel Core i9 12900K / AMD Ryzen 7 7800X3D

Pamięć: 32 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA Geforce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT

VRAM: 10 GB

Dysk: 60 GB (SSD)

Twórcy niedawno opublikowali też nowy zwiastun gry z elementami rozgrywki. Wyjaśniają na nim, czego należy spodziewać się po premierze gry w fazie beta-testów. Obejrzycie go poniżej.

