Rozgrywka w Delta Force to nie przelewki. Popularna gra za darmo na Steam cieszy się dużą popularnością, ale stanowi ogromne wyzwanie. Najnowsza kampania jest na tyle trudna, że nawet deweloperzy mają problem z jej ukończeniem w pojedynkę.

Delta Force — nowa gra za darmo na Steam dla hardkorów

Współczesne FPS-y przyzwyczaiły nas do umiarkowanego poziomu trudności w kampaniach. Te są z reguły dość krótkie i choć ciekawe, to nie stanowią większego wyzwania. Wyjątkiem od reguły zdaje się być Delta Force. Nowy hit na Steam to gra za darmo, która zbiera świetne oceny i może pochwalić się m.in. wysokim poziomem trudności.

Nie wierzycie? To niech przekona was fakt, że z kampanią w grze problemy mają nawet sami jej twórcy. Tytuł potrafi zasypać nas wrogami – ci może i padają od kilku kul, ale również nasza postać jest realistycznie delikatna. Co ciekawe, w całym zespole twórców nie ma nikogo, kto dałby sobie radę z kampanią w pojedynkę. Dosadnie widać, że gra niejako wymaga od nas działania w zespole, a wolni strzelcy nie pożyją zbyt długo na polu bitwy. Miła odmiana od zabawy w „superżołnierza” w innych produkcjach.

Darmowa gra jest do pobrania na Steam. Oferuje tryb sieciowy oraz kampanię składającą się z kilku misji. Dla fanów wojennych strzelanek jest to pozycja obowiązkowa. Tym bardziej że nie musicie za nią płacić ani grosza.

Źródło: m1st.com