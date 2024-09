Nowe gry za darmo. Jak je odebrać? | Newsy - PlanetaGracza

Ostudzę jednak Wasze emocje, bo nie ma mowy o hitach AAA ani innych popularnych tytułach AA czy nawet indykach. Owszem, są to tytuły indie, lecz te zdecydowanie najmniej popularne, których nie kojarzy raczej nikt. Ale nie znaczy to, że nie znajdziecie tu nic dobrego!

Gry za darmo od itch.io

Kolejna oferta od itch.io nie poraża skalą, choć być może ktoś odnajdzie się w tych dwóch, niskobudżetowych tytułach opartych zdecydowanie na rozgrywce, a nie na przełomowej jakości. Pierwszą z oferowanych gier jest Death Ring of Jupiter, a druga to GameDay Mayhem. I tak, zgadliście, są to zupełnie inne propozycje.

Death Ring of Jupiter w całej swej prostocie to tak naprawdę dynamiczna gra retro typu bullet hell, w której tuziny wrogów zalewają nas z każdej strony, a naszym głównym celem jest przetrwanie. No i eliminowanie niemilców, rzecz jasna. Całość budzi skojarzenia z shooterami sprzed wielu lat, w których nie ma ambitnej fabuły, ale jest za to dynamiczna akcja, mogąca wciągnąć na długie godziny. Przede wszystkim skupimy się na eksterminowaniu wrogów na jednym z pierścieni Jowisza.

Z kolei GameDay Mayhem to również oda do “tych prostych, ale pięknych czasów”, gdy gry były mniej skomplikowane, ale za to szalenie zabawne, szczególnie ze znajomymi. Tym razem dostajemy podróż do czasów świetności rozgrywek PvP w najprostszym wydaniu. Cała gra umożliwia nam toczenie meczów footballowych ze znajomymi. Jest to brutalny sport, więc możecie przygotować się na nie lada wyzwanie.

Aby odebrać powyższe gry, potrzeba tak naprawdę jedynie konta w serwisie itch.io. Założycie je bezpłatnie i do tego bardzo szybko, więc nie musicie poświęcać dużo czasu, aby zdobyć gry za darmo! Po kliknięciu “Pobierz lub przypisz do konta” wybieracie opcję “Nie dzięki, po prostu zabierz mnie do pobierania” i… to wszystko!

Źródło: itch.io