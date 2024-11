Gra za darmo na Steam - zgarnijcie Dark Sector | Newsy - PlanetaGracza

Zakażony tajemniczym wirusem wojownik staje naprzeciwko nieumarłym i oddziałom wroga w tej historii, która zainspirowała hitowe Warframe. Z okazji debiutu Warframe: 1999 możecie zgarnąć tę grę za darmo.

Dark Sector, czyli nowa gra za darmo na Steam

Dark Sector przed laty było całkiem popularną grą, choć zdecydowanie nie należało do czołówki tytułów, które przejdą do historii. Raz na jakiś czas przypominam sobie jednak o “średniakach” sprzed lat. Mam dziwną ochotę je ograć, ale potem okazuje się, że na Steam wcale nie kosztują kilku złotych. Dark Sector może i tak nie jest szczególnie drogie – mówimy o grze za około 40 złotych, ale po co płacić, skoro teraz jest idealna okazja, by zgarnąć ją za darmo?

Otóż to – studio Digital Extremes z okazji debiutu nowego dodatku do szalenie popularnego Warframe oferuje swój dawny tytuł całkowicie bez opłat. Dark Sector stanowi duchowy pierwowzór marki Warfarme, w postaci nastawionej na akcję i fabułę grę dla pojedynczego gracza. Jak już wspomniałem, wcielamy się w tajnego agenta zainfekowanego tajemniczym wirusem, który staje naprzeciw tajnemu spiskowi w okresie po zimnej wojnie.

Aby zdobyć tytuł, nie trzeba robić niemal nic, a jedynie przypisać do go konta. Jeśli już to zrobimy, pozostanie tam na zawsze. Warto jednak zrobić to szybko – promocja kończy się już za chwilę, czyli 30 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Dark Sector może i nie oferuje szczególnie imponującej rozgrywki, ale zapewne wiele osób kojarzy grę sprzed laty i może chcieć ograć ją ponownie. Tak naprawdę to “gra jednej sztuczki”, bo w zasadzie cała mechanika walki skupia się na wykorzystaniu latającego dysku z ostrzami. Jest to jednak na tyle dobrze zrealizowana sprawa, że nie powinniście narzekać na nudę.

