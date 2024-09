Gracze pragną serii Battlefield. Nowa odsłona “najbardziej ambitna w historii”

Mimo szeregu niepowodzeń nadal istnieje ogromny popyt na serię Battlefield. Tak przynajmniej twierdzą twórcy nowej odsłony, którzy chcą w jej przypadku zapewnić nam swoisty powrót do korzeni. Co więcej, nadchodząca gra ma być “najbardziej ambitną” w historii całego cyklu.

Battlefield nadal w modzie. Gracze chcą nowej odsłony

W ostatnim czasie seria Battlefield nie miała łatwo. O ile odsłona 4. i 1. (ta I-wojenna) przyjęły się bardzo dobrze, tak V i 2042 nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Dość powiedzieć, że gro fanów zwyczajnie nie lubiła ostatnich dwóch części. Powodów było sporo, ale można je streścić jako zespół dziwnych, nieprzemyślanych i po prostu błędnych decyzji twórców.

Wszystko ma się zmienić po premierze nadchodzącej gry z serii. Ta jest zapowiadana jako swoisty powrót do korzeni, którego gracze od lat wyczekują. Jak przyznają twórcy gry, nadal jest duży popyt na serię. Fani wciąż oczekują nowych i przede wszystkim dobrych gier w ramach popularnej marki:

Zainteresowanie i popyt utrzymują się na wysokim poziomie, a nasz zespół kierowniczy jest niezwykle silny. Laura Miele, prezes EA

Co więcej, najnowsza odsłona ma być najambitniejszą i złożoną w historii serii. Już w przyszłym roku będziemy mogli wziąć udział w otwartych testach. Wiele wskazuje na to, że tytuł zadebiutuje w drugiej połowie roku. Ciekawe, czy znowu czeka nas powrót do bezpośredniej rywalizacji z serią Call of Duty, jak za dawnych, dobrych lat.

