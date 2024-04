Gra o Tron dostanie nową grę wideo. Projekt ma powstawać w nieoczywistym studio

Serial Gra o Tron okazał się jednym z najlepszych seriali w historii (nie licząc ostatniego sezonu), a Warner Bros. od dawna zaznacza, że firmie zależy na dalszym rozwoju swoich marek na polu gier wideo. Hogwarts Legacy udało się tak dobrze, że podobnych projektów ma powstać więcej.

Gra o Tron w wersji MMORPG

Nexon to twórcy popularnego The Finals czy Warhaven, którzy mają odpowiadać za powrót tego IP na pole gier wideo. Do tej pory doczekaliśmy się zaledwie paru pozycji GoT, z czego RPG okazało się co najmniej “okej”, a przygodówkę od Telltale skasowano po jednym sezonie. Wielu graczy niekoniecznie poczuje się usatysfakcjonowanych, bo tym razem mówimy o MMORPG na wzór The Elder Scrolls Online.

Tak przynajmniej uważa portal Rednian Intelligence, który specjalizuje się w przeciekach na temat różnych seriali, w tym przede wszystkim Wiedźmina. Teraz jednak donoszą o nowej grze na podstawie uwielbianego serialu HBO (i książek George’a R.R. Martina, rzecz jasna). Co ciekawe, znamy nawet szczegóły na temat czasu i miejsca osadzenia gry.

Gra o Tron w formie MMO miałaby się dziać przede wszystkim na Północy, w okolicach Winterfell i Muru (niewykluczone, że reszta krainy też byłaby dostępna do zwiedzania), między 4. a 5. sezonem. Namiestnikiem Północy był wtedy Roose Bolton, a na murze stacjonował choćby Jon Snow czy Sam Tarlay. Te postacie mamy spotkać w trakcie rozgrywki, choć głosów nie użyczyły im znane z serialu gwiazdy. Nowi aktorzy mają jednak “spróbować brzmieć podobnie do aktorów HBO”.

Gra ma stawiać na fabułę, choć jej szczegóły nie są znane. Najpierw gracze mają stworzyć własną postać i wybrać jej płeć, choć druga opcja również ma stanowić kluczowy element fabularny (w stylu choćby Rise of the Ronin czy Mass Effect Andromeda). Potencjalna data premiery jest nieznana, bo nie wiemy, na jakim etapie prac znajduje się projekt.

Źródło: Rednian Intelligence