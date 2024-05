Nowa gra w uniwersum Dead by Daylight do odebrania za darmo. Liczba kodów ograniczona

Behaviour Interactive dość niespodziewanie wydało What the Fog. Gra za darmo do odebrania możliwa jest tylko dla najszybszych graczy.

What the Fog ukazało się na rynku, a ci, którzy zdążą zarejestrować się i poprosić o kod na oficjalnej stronie studia, zdobędą tytuł za darmo. Spokojnie, nie musicie za bardzo się starać, a instrukcja jest bardzo prosta.

Gra za darmo w uniwersum Dead by Daylight – jak odebrać za darmo?

Twórcy Dead by Daylight nie próżnują, bo cały czas nie tylko ulepszają swoją flagową multiplayerową pozycję, ale pracują nad rozszerzeniem całego uniwersum i to nie tylko w formie filmu. Deweloperzy wspólnie z Supermassive Games pracują nad nowym horrorem dla pojedynczego gracza, a sami skupiają się na tajemniczym projekcie w formie wieloosobowej gry akcji dla czterech osób. W tym wszystkim zniknąć może informacja o wydaniu What the Fog, bo mówimy o znacznie mniejszym projekcie.

Na pierwszy rzut oka tytuł ten wygląda jak kolejna gra na Steam, przeznaczona być może dla młodszego odbiorcy. Nic bardziej mylnego – What the Fog to nowa produkcja osadzona w uniwersum Dead by Daylight. I choć rozgrywka nie jest aż tak wymagająca, może dostarczyć fanom sporo godzin zabawy. I to darmowej, jeśli tylko się pospieszycie!

Po wejściu na stronę podaną w linku powyżej musicie utworzyć swoje konto Behaviour Interactive. Logujecie się na nie, po czym wyrażacie zgodę na informacje marketingowe. Odbieracie grę w formie klucza na Steam. Uwaga – mogą występować techniczne błędy, bo jest szansa, że Waszym oczom ukaże się komunikat o wyczerpaniu puli kodów. I choć tak faktycznie może być (rozdawnictwo ograniczono do 2 tys. kodów), często jest to błąd i należy odświeżyć stronę. Jak jednak wspomniałem, należy się spieszyć, bo pula kodów nie jest wcale duża.

Jeśli jednak Wam się uda, ale wcale nie chcecie dostawać spamu od Behaviour, wystarczy udać się w to miejsce i wypisać się z listy mailingowej. Proste!

Źródło: Reddit