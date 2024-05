Nowa aktualizacja i nowa funkcja konsol Xbox

Na pewno kojarzycie sytuację, w której chcecie przystąpić do rozgrywki, ale konsola informuje was o konieczności zaktualizowania danej gry. Nawet posiadając szybkie łącze internetowe i tak musimy poczekać na pobranie i zainstalowanie nowej łatki. To potrafi skutecznie zirytować, zwłaszcza gdy na rozgrywkę mamy relatywnie mało czasu. Okazuje się, że wkrótce ten problem może zostać rozwiązany.

Wszystko za sprawą planów wprowadzenia nowej funkcji do konsol Xbox. Na stronie z opisami nadchodzących nowości i aktualizacji czytamy, że do naszych konsol od Microsoftu dodana zostanie opcja umożliwiająca szybsze pobranie aktualizacji na nasze urządzenie — jeszcze przed oficjalnym wydaniem łatki. To Update Pre-Download, czyli wcześniejsze pobranie plików, które zainstalujemy dopiero w dniu wypuszczenia łatki. Niby mała rzecz, a cieszy. Na pewno oszczędzi nam to czas, gdy akurat będziemy chcieli zagrać, a konieczna okaże się aktualizacja.

Game Update Pre-DownloadIng is coming to Xbox consoles.



Games that enable support for update pre-download will allow updates to be downloaded days before they are scheduled to release.https://t.co/qDpDYJWjxJ pic.twitter.com/OTKb8OpT8R — Klobrille (@klobrille) May 13, 2024

To kolejna nowa i przydatna funkcja, która pojawi się w Xboksach. Inną wyczekiwaną nowością jest zapamiętywanie różnych sieci Wi-Fi w konsoli. O tym pisałem niedawno i przyznam, że bardzo wyczekuję tej opcji. Przydaje się np. podczas wyjazdu do innego miejsca, gdzie chcemy podłączyć konsolę do sieci bezprzewodowej. Obecnie jest tak, że za każdym razem musimy ręcznie łączyć się z siecią, czyli każdorazowo wpisywać hasło. To dość uciążliwe, gdy np. wracamy do domu i teoretycznie konsola powinna przecież pamiętać sieć, z której korzysta tak często — zupełnie jak ma to miejsce w laptopach czy telefonach komórkowych.

Źródło: Xbox