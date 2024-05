HBO Max rozesłało ważne e-maile do Polaków przypadkiem. Teraz przepraszają

Nieaktywni użytkownicy usługi HBO Max dostali niedawno e-maile od grupy Discovery, w których korporacja informuje ich o tym, iż serwis Max jest już dostępny w naszym kraju. Tylko że… nic takiego nie miało miejsca.

HBO Max zaliczyło falstart

Od jakiegoś czasu wiemy, że już 11 czerwca w naszym kraju każdy posiadacz HBO Max przejdzie na nową subskrypcję Max. Usługa ma oferować znacznie więcej zawartości, w tym przede wszystkim dodatkowe programy i seriale od grupy Discovery. Firma zamierza również stawiać na rodzime treści, choć szczegółów w tym zakresie jeszcze nie znamy.

Mimo wszystko subskrybenci nie mogą doczekać się zmian, bo choć zapłacą więcej, otwiera to zupełnie nowy rozdział w życiu usługi w naszym kraju. Tylko że do niektórych omyłkowo dotarła wieść o tym, że Max jest dostępne… już teraz. W nocy niektórzy nieaktywni subskrybenci otrzymali e-maile z informacją o debiucie.

Oczywiście w sieci wszystko rozchodzi się piorunującym tempem, co szybko wywołało konsternację wśród użytkowników. Wiele osób myślało, że Max ruszyło przedwcześnie lub to wszystko jest zwyczajną pomyłką. Okazuje się, że to właśnie ta druga opcja jest prawdziwa. Platforma szybko się poprawiła, rozsyłając e-maile z przeprosinami i informacją, iż doszło do pomyłki.

Jak możesz wywnioskować z wcześniejszego maila, cały zespół platformy Max wprost nie może doczekać się jej startu w Polsce 🙂 Tak bardzo jesteśmy tym faktem podekscytowani, że omyłkowo wysłaliśmy do Ciebie informację dotyczącą dostępności Max w Polsce. Dla wszystkich widzów będzie ona dostępna – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już 11 czerwca. Do tego czasu platforma HBO Max jest tym miejscem, gdzie możesz oglądać swoje ulubione filmy i seriale i razem z nami odliczać dni do startu Max. Do zobaczenia! – czytamy w drugiej wiadomości

Także oficjalnie już wiadomo, że to nieprawdziwa informacja, a HBO po prostu “nie może się doczekać” debiutu.

Źródło: Wirtualne Media