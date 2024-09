Znów burza w sieci. Gracze hejtują bohaterkę Ghost of Yotei i wcielającą się w nią aktorkę

Oficjalnie – w przyszłym roku dostaniemy Ghost of Yotei, czyli niejako Ghost of Tsushima 2. W główną bohaterkę wciela się Erika Ishii, którą hejterzy już zaatakowali.

Bodaj największe zaskoczenie ostatnie State of Play wywołało uśmiech na twarz mnóstwa graczy, którzy ciepło wspominają historię Jina Sakaia. Teraz jednak wcielimy się w zupełnie nową bohaterkę i trafimy również do Japonii, ale do zupełnie nowego regionu i to 300 lat później.

Ghost of Yotei już wywołuje kontrowersje

W sieci zawrzało. Na początku entuzjastycznie, no bo przecież pierwszą część serii kocha mnóstwo graczy, szczególnie fanów PlayStation. Później jednak zaczęły pojawiać się negatywne wpisy, a niektórzy gracze doszli do tego poziomu, że zaczęli prześwietlać wszystkie informacje w sieci na temat aktorki, która wciela się w główną bohaterkę, Atsu. Jak na Twitterze potwierdziła sama zainteresowana, została nią Erika Ishii, znana chociażby z roli Valkyrie z Apex Legends.

I’ve dreamed of this my entire life. But I still can’t believe I’m part of art like this.



I am the Ghost of Yōtei. https://t.co/W07Sy1jKEW — Erika Ishii (@erikaishii) September 24, 2024

Aktorka cieszy się możliwością wcielenia się w protagonistkę kontynuacji uwielbianej przygody, lecz nie pozostało bez odzewu społeczności. W social mediach i w komentarzach pod zwiastunem gry znajdziemy sporo negatywnych uwag na temat rezygnacji z… męskiego bohatera. Dla niektórych to już zbyt wiele kobiet w PlayStation, które de facto posiada wiele świetnie wykreowanych żeńskich postaci. Aloy, Ellie czy nawet Eve ze Stellar Blade to w końcu niejako flagowe persony gamingowego wydziału Sony. Ba, hejterzy poszli o krok dalej i krytykują Ghost of Yotei za bycie “woke” i podążanie ścieżką Assassin’s Creed Shadows.

Wszystko dlatego, że wielu antyfanów szybko prześwietliło internet w poszukiwaniu informacji o Erice Ishii. Jak się okazuje, ona sama identyfikuje się jako osoba queer, genderfluid. “Duch jest ugotowany, to koniec” – piszą niektórzy krytycy. “Kolejna marka idzie do piachu” – grzmią inni. Na szczęście pojawia się też wiele głosów wsparcia dla aktorki, dla której będzie to pierwsza tak znacząca rola.

Ghost is cooked it’s over pic.twitter.com/Hg0LCx6fth — Gary D (@GaryGames0) September 25, 2024

Na marginesie warto wspomnieć, że wybór kobiecej bohaterki w Ghost of Yotei jest niemal oczywisty z perspektywy umiejscowienia akcji. Tytułowa góra, czy raczej wulkan Yotei znany był niegdyś jako Machineshiri w języku Ajnów (grupy etnicznych mieszkańców Japonii kojarzonych z regionem Hokkaido). To z kolei oznaczało m.in. “kobiecą górę”, co ciekawe będącą również toponimem duchów (stąd idealne wpasowanie w motyw tytułowy gry). Wygląda więc na to, że Sucker Punch ma dość konkretnie zarysowane motywy, jakie umieścili w swojej grze, a to akurat dobra wiadomość.

