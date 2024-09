W sieci pojawiła się informacja o tym, że Ubisoft odwołał swój udział w targach Tokyo Games Show 2024. Tym samym wychodzi na to, że nie odbędzie się planowany pokaz gry Assassin’s Creed Shadows. Co ciekawe, decyzja zbiegła się z pokazem gry Ghost of Yōtei na State of Play… Przypadek?

Assassin’s Creed Shadows — Ubisoft obawia się konkurencji?

Z powodów “różnych okoliczności”, Ubisoft zdecydował się na odwołanie swojego planowanego pokazu gry Assassin’s Creed Shadows. Gra miała pojawić się na specjalnym wydarzeniu w ramach targów Tokyo Games Show 2024. Tak się jednak nie stanie i nie do końca wiadomo, dlaczego branżowy gigant postanowił wycofać się z imprezy. Choć oczywiście plotki sugerują bardzo konkretny powód.

Chodzi o wczorajszy pokaz gry Ghost of Yōtei od Sucker Punch. Nowa produkcja, czyli niepisana kontynuacja Ghost of Tsushima pojawiła się na ostatnim State of Play wywołała ogromne emocje wśród graczy. Zdaje się, że ta gra osadzona w Japonii wzbudziła większe zainteresowanie, niż nadchodzący tytuł Ubisoftu. Czyżby francuski wydawca zaczął obawiać się nowej konkurencji?

Co ważne, nowa produkcja od Sucker Punch pojawi się już za rok. To dobre wieści, bo w przeciwieństwie do niektórych nowości, nie będziemy musieli czekać kilku lat. Premiera nowego Assassin’s Creed już tej jesieni. Zdaje się, że gra nie zapowiada się na sukces, którego Ubisoft tak bardzo potrzebuje…

