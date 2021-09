Nowa aktualizacja Ghost of Tsushima Director’s Cut zajmuje się istotnymi błędami

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Do Ghost of Tsushima Director’s Cut trafiła aktualizacja 2.09. Studio Sucker Punch przybliżyło graczom szczegóły nowej łatki.

Sucker Punch się nie ociąga. Do rozszerzonej wersji Ghost of Tsushima trafiła kolejna aktualizacja. Nowa łatka ma numer 2.09 i nie dodaje żadnych nowości, ale za to zajmuje się błędami, które można znaleźć w grze. Aktualizacja zajmuje około 1.052 GB miejsca na dysku. Miejcie na uwadze, że rozmiar łatki może różnić się zależnie od platformy.

Deweloperzy nadal walczą z crashami gry. Niestabilność produkcji daje się graczom we znaki, choć problem jest już dużo mniejszy. Nowa łatka dodatkowo go niweluje.

Poprawiono również błąd, który dotyczył latarni Iki. To jedna z mniejszych poprawek, ale jeśli mieliście problem z latarniami, najpewniej wszystko działa już tak, jak powinno.

Ostatnie poprawki dotyczą modułu sieciowego Legends. Sucker Punch lekko zmodyfikowało system matchmakingu. Nie znamy szczegółów, ale zapewne chodzi o pomniejsze zmiany. Pamiętajcie, że Legends jest już dostępne do kupienia jako osobna gra.

Jeśli oczekiwaliście nowości, sprawdźcie, czy nie ominęła Was poprzednia aktualizacja. Poza poprawkami, wprowadza ona też przeuroczą nowość dla miłośników cuszimskiej fauny. Niby szczegół, a cieszy.