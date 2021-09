Trailer samodzielnego Ghost of Tsushima Legends zwiastuje dynamiczną jatkę i nowy tryb

Sucker Punch udostępniło w sieci nowy zwiastun Ghost of Tsushima Legends. Grę od teraz kupimy osobno, a dodatkowo dostała nowy tryb zabawy.

Niedawno zapowiedziano, że multiplayer do Ghost of Tsushima ukaże się jako osobna gra. Właśnie się to stało, a wraz ze wspomnianą zmianą, do produkcji trafiła świeża aktualizacja. Wprowadza ona między innymi nowy tryb – Rivals.

W Rivals, dwie dwuosobowe drużyny będą rywalizować, aby pokonać fale wrogów. Za każdego pokonanego wroga będziesz zbierać Magatamę, którą możesz wykorzystać, aby zaszkodzić drugiej drużynie. Na przykład, możesz wydać Magatamę na Cienie, aby zablokować zakupy przeciwnika, Klątwy (drenaż zdrowia, eksplodujące ciała itp.), ogień Hwacha i wiele innych. Gdy wydasz wystarczająco dużo Magatamy, odblokujesz fale Final Stand. Ukończ je przed drużyną przeciwną, aby wygrać! – czytamy w opisie aktualizacji

Co oznacza dla graczy przejścia na samodzielne wydanie Ghost of Tsushima Legends? Jeśli już macie grę, to nic. Jeśli jednak chcecie dopiero ją ograć, nie musicie kupować bazowego Ghost of Tsushima. Legends jest dostępne do nabycia jako osobny tytuł w nieco niższej cenie. To dobra opcja, jeśli nie interesuje Was kampania i chcecie ograć tylko multik.