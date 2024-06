Frostpunk 2 opóźniony! Jest nowa data premiery

Premiera Frostpunk 2 opóźniona

Deweloperzy gry Frostpunk 2 poinformowali o konieczności przesunięcia premiery. Gra miała zadebiutować 25 lipca tego roku, jednak dotychczasowa data odchodzi w niepamięć. Co jest powodem takiej decyzji? Cóż, na pewno nie oceny graczy po rozgrywce w becie, bo te były naprawdę pozytywne. Nawet twórcy zauważyli, że średnia wyniosła 8 punktów na 10. Okazuje się jednak, że udostępniony fragment z rozgrywki to tylko jej wycinek. Całość wymaga jednak nieco większych nakładów pracy:

Na podstawie ankiet otrzymanych po zagraniu w betę, średnia ocen, jaką nam wystawiliście, wyniosła 8 na 10. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni! Jednocześnie beta była tylko niewielkim wycinkiem wciąż rozwijanej gry. Była to dla nas doskonała okazja, aby posłuchać, co już graczom podoba, a co jeszcze wymaga pracy. Wszystko to pozwoliło nam lepiej ustalić priorytety w kwestii listy rzeczy, które planowaliśmy dodać do gry przed premierą. Jednocześnie zdaliśmy sobie sprawę, że aby zrobić to dobrze – i oddać w ręce graczy produkcję najwyższej jakości – potrzebujemy więcej czasu na dokończenie prac nad Frostpunkiem 2. Dlatego podjęliśmy trudną decyzję o przesunięciu premiery na 20 września 2024 roku Jakub Stokalski, Disign Director, oraz Łukasz Juszczyk, Art Director

Zobacz też: 11 Bit Studios zadba o mroczny klimat gry

Ostatecznie nowa data premiery Frostpunk 2 to 20 września 2024 roku. Pozostaje trzymac kciuki za to, aby nie doszło do kolejnych opóźnień, a twórcy uporają się do tego czasu z pozostałą pracą. Gra zostanie wydana na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co ważne, tytuł już od początku będzie dostępny w abonamencie Xbox Game Pass, zarówno na konsolach Microsoftu, jak i na pecetach. Życzę powodzenia i byle do premiery!

Źródło: bankier.pl