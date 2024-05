Frostpunk 2 będzie jeszcze bardziej mroczny. Czeka nas niesamowite doświadczenie

Mrocznie i klimatycznie. Oto Frostpunk 2

Portal dualshockers.com miał okazję porozmawiać z Łukaszem Juszczykiem, jednym z twórców drugiej odsłony Frostpunk od 11 bit Studios. Twórca miał do powiedzenia sporo na temat klimatu panującego podczas rozgrywki. Jego zdaniem najważniejsza rzecz to ciężar produkcji. Chodzi o klimat i mrok panujący podczas “zabawy”. W tym wypadku druga odsłona znacznie przewyższy to, czego doświadczyliśmy w części pierwszej. Skrajnie trudne i beznadziejne wybory będą nam towarzyszyć niemal cały czas. Przykład? Choćby radzenie sobie z brakiem rąk do pracy w katorżniczych warunkach, co można naprawić wysyłając do pracy… dzieci.

Sprawiamy, że myślisz o naprawdę gównianych rzeczach, które dzieją się w prawdziwym życiu. Łukasz Juszczyk

Juszczyk nie ukrywa, że jednym z celów studia jest poruszanie trudnych tematów, które tylko na pozór mają miejsce w grze – bo istnieją również w świecie rzeczywistym. Twórca wyjaśnia, że przy okazji jego studio ma już reputację twórców konkretnego rodzaju gier, pełnych mroku i ciężkiego klimatu.

Sama rozgrywka będzie też o wiele bardziej złożona. Twórcy oddadzą nam mnóstwo sposobów na radzenie sobie z wyzwaniami, a system kart (prawa, obowiązki itp.) pozwolą na tworzenie niezliczonych i ciekawych kombinacji. Wszystko to będzie mieć realny wpływ na rozgrywkę i funkcjonowanie naszej osady.

Premiera Frostpunk 2 będzie mieć miejsce już 25 lipca 2024 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co ciekawe, rodzima produkcja już w dniu premiery będzie dostępna dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass na komputerach i konsolach. Oznacza to, że tytuł rodem z Polski stanowić będzie jedną z ciekawszych nowości abonamentu Microsoftu. O jakość się nie martwimy!

Źródło: dualshockers.com