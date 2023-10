Forza Motorsport zasadniczo nie działa na PC. „Zacinający się, prawie niegrywalny bałagan”

Analiza Wccftech pokazuje jednoznacznie, że całkiem nieźle przyjęta nowa Forza Motorsport na PC po prostu nie działa. Grać się da, ale mówimy o tytule, który imponuje grafiką i aż prosi się o wykorzystanie pełnego potencjału współczesnych gamingowych „kombajnów”. To też gra wyścigowa, w której płynność jest zdecydowanie kluczowa.

Forza Motorsport na PC nie działa

Niestety, nie jest dobrze. Jeżeli macie do dyspozycji jakieś 9 minut z życia to polecam obejrzeć poniższy test. Jeżeli nie, to poniżej streszczę Wam, jak bardzo jest źle.

Redakcja serwisu wykorzystała mocnego PeCeta z AMD Ryzen 7 7800X3D, NVIDIA RTX 4090, 32GB RAM DDR5 oraz dyskiem WD BLACK SN850 NvME SSD. Teoretycznie to specyfikacja wykraczająca poza zalecane wymagania na ultra. Teoretycznie więc nie powinno być żadnych problemów, a z RTX 4090 nawet funkcje ray-tracing powinny działać idealnie. Tak nie ma, bo gra osiąga średnio 40 klatek na sekundę. I to dzięki DLSS w trybie „wydajność”.

Co ciekawe, funkcje RTX wiele nie zmieniają, bo ich wyłączenie powoduje wzrost o jakieś 10 klatek (powodując jeszcze większe przycinki). To praktyczna żadna różnica, a nadal nie ma mowy choćby o tym minimum 60 klatek. Gra ponadto cierpi na stuttering i nagłe zawieszanie się. Możemy więc raczej uznać to za bardzo zły omen i ostateczny dowód na tragiczną optymalizację. W ostatecznej ocenie serwisu, nowa Forza to „zacinający się, prawie niegrywalny bałagan”.

Jeżeli się nie boicie, grę ogracie także w abonamencie Xbox Game Pass.