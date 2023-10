Mega hit w abonamencie Game Pass. Jest już dostępny na PC i Xbox!

Premiera Forza Motorsport już dziś

Czym w ogóle jest Forza Motorsport? To starszy i bardziej dorosły krewny gier Forza Horizon. O ile festiwalowa otoczka przepełniona jest rozgrywką w stylu arcade, to podseria Motorsport gwarantuje nam realistyczny (do pewnego stopnia) zapach spalin na wiernie odwzorowanych torach, na dodatek z wcale niełatwym modelem jazdy. Nie bez powodu Forzę w tym wypadku porównuje się do wydanego w 2022 roku Gran Turismo 7. To nie miejsce na uliczne wyścigi, dlatego czas ruszyć na tor!

Najnowsza odsłona wyścigowej serii została stworzona przez Turn 10 Studios i wydana na 3 platformy. Mowa o PC, Xbox Series X i Xbox Series S. Gra wylądowała również w usłudze Xbox Game Pass (PC i konsole) oraz Xbox Cloud Gaming. Oznacza to, że mamy zasadniczo 3 sposoby na zagranie w Forzę Motorsport:

Kupno gry na wybraną platformę

Skorzystanie z abonamentu Game Pass

Rozgrywka w chmurze dzięki Xbox Cloud Gaming (wymagany Game Pass Ultimate)

Chociaż sporo osób narzeka na optymalizację na PC, gra w dalszym ciągu zasługuje na uwagę. To jedna z ciekawszych premier tej jesieni. Zwłaszcza jeżeli mowa o fanach dobrych gier wyścigowych. A co poza tym nowego w abonamencie Game Pass na PC i konsole?

Już 15 października usługę opuści aż 6 gier, w tym polskie Trek to Yomi. Jeżeli chcecie ograć któryś z tytułów, to warto się pospieszyć. Obecnie są jeszcze dostępne, można je również zakupić w promocyjnej cenie. Choć przyznam szczerze, że poza wspomnianą grą w japońskich klimatach nie do końca zawracałbym sobie resztą głowę. W abonamencie jest teraz co ogrywać — poza Forzą możecie wybrać np. Starfield czy Lies of P.